Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

МЧС по республике Карелии опубликовало штормовое предупреждение.

«По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении 5/08 от 22.08.2020 г.): со второй половины ночи и днем 23.08.20 г. местами, преимущественно по западным, северо-западным районам Карелии ожидаются ливни»,

– говорится в сообщении.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть (7 МО) – Костомукшский ГО, Калевальский, Лахденпохский, Муезерский, Питкярантский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Общие рекомендации:

– не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

– не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

– ограничить поездки на личном автотранспорте;

– ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

– ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

– ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоемов.