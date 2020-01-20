Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 21 января 2020 года с 02:05 начиная с западных районов республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с. неблагоприятные погодные условия ожидаются местами по всей территории Карелии в течение суток.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть (18 МО) – Петрозаводский и Костомукшский ГО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП», – говорится в сообщении.

Общие рекомендации от МЧС по РК:

– не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

– не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

– ограничить поездки на личном автотранспорте;

– при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

– ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

– не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

– ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», в случае пожара с мобильного телефона по номеру «101», со стационарного телефона 01. Действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия 8(8142)79-99-99.