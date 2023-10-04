Штормовое предупреждение объявили в Карелии из-за ветра

Сильный ветер не уйдет из Карелии сегодня ночью.

На юге республики порывы местами могут достигать 15-20 метров в секунду, предупреждают в Единой дежурно-диспетчерской службе. На Онежском озере в начале ночи порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду, что по шкале Бофорта означает сильный шторм и равняется 10 баллам из 12.

Под действие опасного гидрометеорологического явления может попасть и Петрозаводск. // фото unsplash.com/ Matt Hardy