Дождь с мокрым снегом обещают в четверг в Карелии

В Петрозаводске в четверг облачно с прояснениями. Синоптики гидрометцентра обещают кратковременный дождь. Ветер ночью западный, северо-западный умеренный, порывистый, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +9, +11. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный, на юге западный, юго-западный умеренный, ночью на юге с порывами до сильного, на акватории Онежского озера до очень сильного. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +7, +12, на севере +3,+8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -1, днем +6;

В Кондопоге ночью +1, днем +11;

В Медвежьегорске, Пудоже, Сортавале ночью 0, днем +10;

В Олонце ночью +1, днем +12;

В Сегеже ночью -1, днем +9;

В Суоярви ночью -1, днем +10. // фото unsplash.com/ Osman Rana