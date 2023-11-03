03 ноября 2023, 20:05
Школу № 27 в Петрозаводске закрыли из-за коммунальной аварии
Ученики младших классов будут учиться в школе № 25, а на обед ходить в свою – за три квартала
Из-за аварии на теплосетях школу № 27 в Петрозаводске закрыли. Дети с 5 по 11 класс будут обучаться дистанционно, а младшеклассников отправят в школу № 25, сказано в группе учреждения ВКонтакте.
- Очень прошу отнестись с пониманием к данному вопросу. В школе произошла аварийная ситуация на тепловых сетях. Идут ремонтные работы,
- написала классный руководитель в общем чате.
Однако родители и дети недовольны, рассказали они нашему изданию. Ведь малышам придется учиться во вторую смену.
Мало того, обедать они будут в своей школе, а потом бежать на уроки три квартала в школу № 25. Уложиться надо будет в 30 минут.
О причинах коммунальной аварии и о сроках окончания ремонта не сообщается. // фото: «Петрозаводск говорит»