03 ноября 2023, 18:18
Из Москвы к Петрозаводску приближается «северное сияние»
Новый туристический поезд отправился в круиз по северным городам
«Дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания запустила новый туристический поезд «К северному сиянию». Маршрут пройдет по северным городам России, в том числе через Петрозаводск, сообщается на сайте компании.
Маршрут «Москва-Петрозаводск - Мурманск – Вологда-Москва» разработан таким образом, чтобы туристы смогли совершить путешествие в край северного сияния.
- Путешественники откроют для себя суровую красоту природы, попробуют блюда арктической кухни, посетят интересные места и знаковые достопримечательности Петрозаводска, Мурманска и Вологды, а также увидят уникальное природное явление – северное сияние,
– рассказали об особенностях маршрута в ФПК.
Состав отправился из Москвы накануне Дня народного единства, 3 ноября. // фото: freepik.com