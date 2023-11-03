Из Москвы к Петрозаводску приближается «северное сияние»

«Дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания запустила новый туристический поезд «К северному сиянию». Маршрут пройдет по северным городам России, в том числе через Петрозаводск, сообщается на сайте компании.

Маршрут «Москва-Петрозаводск - Мурманск – Вологда-Москва» разработан таким образом, чтобы туристы смогли совершить путешествие в край северного сияния.

- Путешественники откроют для себя суровую красоту природы, попробуют блюда арктической кухни, посетят интересные места и знаковые достопримечательности Петрозаводска, Мурманска и Вологды, а также увидят уникальное природное явление – северное сияние,

– рассказали об особенностях маршрута в ФПК.

Состав отправился из Москвы накануне Дня народного единства, 3 ноября. // фото: freepik.com