24 июля 2023, 09:41
Школьника госпитализировали после того, как в баню ударила молния
Версию ЧП озвучили в МВД по Иркутской области
В Иркутской области в школьника, предварительно, ударила молния, когда он мылся в бане. Ребенка госпитализировали.
По информации регионального МВД, инцидент случился вечером 23 июля в Нижнеудинске, шел сильный ливень.
Четвероклассник вместе со старшим братом мылся в бане. Когда старший брат вышел из помещения, раздался сильный хлопок, он вернулся и увидел младшего с ожогами.
За состоянием мальчика наблюдают врачи, его жизни ничто не угрожает. По одной из версий, мальчик пострадал в результате попадания молнии. Проводится проверка.