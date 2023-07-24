Школьника госпитализировали после того, как в баню ударила молния

В Иркутской области в школьника, предварительно, ударила молния, когда он мылся в бане. Ребенка госпитализировали.

По информации регионального МВД, инцидент случился вечером 23 июля в Нижнеудинске, шел сильный ливень.

Четвероклассник вместе со старшим братом мылся в бане. Когда старший брат вышел из помещения, раздался сильный хлопок, он вернулся и увидел младшего с ожогами.

За состоянием мальчика наблюдают врачи, его жизни ничто не угрожает. По одной из версий, мальчик пострадал в результате попадания молнии. Проводится проверка.