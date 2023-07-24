Медик в Костомукше хотел приобщиться к прекрасному и лишился 12 тысяч

Покупка электронных билетов на концерт плохо закончилась для 37-летнего работника медицинской сферы в Карелии. Мужчина оформил их на сайте, который казался вполне приличным, сообщили в прокуратуре Костомукши.

Костомукшанину направили ссылку для оплаты, он перевел 12 тысяч рублей, но билетов так и не дождался. Мужчина решил, что просто произошла ошибка, стал читать отзывы об этом сайте и выяснил, что он является мошенническим.

Медик 23 июля обратился в полицию, сейчас идет проверка. Городская прокуратура предупреждает, что нужно быть бдительными при совершении покупок в интернете. Даже за качественно оформленными сайтами могут стоять хорошо подготовленные мошенники, способные создать клоны популярных торговых интернет-площадок. // фото: freepik.com