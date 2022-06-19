Школьник из Петрозаводска завоевал главную награду «Артека»

Главную артековскую награду «Звезда Артека» вручили Андрею Анкудинову, который приехал в знаменитый лагерь из Петрозаводска. Школьнику всего 9 лет, сообщили в Министерстве образования и спорта РК.

Обладателем престижного приза стали юный петрозаводчанин и еще пятеро детей из разных российских регионов. «Звезду Артека» вручали за успехи в программах, высокие достижения, уважение артековского сообщества.

Андрей занимается шашками, спортивной гимнастикой, изобразительным искусством. Достижения именно в этих сферах позволили ему получить путевку в «Артек».