Школьник из Петрозаводска завоевал главную награду «Артека»
Главную артековскую награду «Звезда Артека» вручили Андрею Анкудинову, который приехал в знаменитый лагерь из Петрозаводска. Школьнику всего 9 лет, сообщили в Министерстве образования и спорта РК.
Обладателем престижного приза стали юный петрозаводчанин и еще пятеро детей из разных российских регионов. «Звезду Артека» вручали за успехи в программах, высокие достижения, уважение артековского сообщества.
Андрей занимается шашками, спортивной гимнастикой, изобразительным искусством. Достижения именно в этих сферах позволили ему получить путевку в «Артек».
- На конкурсе «Звезда Артека» я показал ребятам упражнения по спортивной гимнастике. Думаю, что умение заниматься этим видом спорта мне помогло. Мне очень нравится в «Артеке», отсюда совсем не хочется уезжать, - рассказал мальчик. // Фото: Минобразования РК