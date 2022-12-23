Школьник из Эссойлы получил «лайк» за оливье от Константина Ивлева

Школьник из поселка Эссойла получил «лайк» за оливье от шефа Константина Ивлева, но победителем не стал.

В финале IV всероссийского конкурса на лучшее новогоднее блюдо кулинарные способности Ильи Окулова оценил главный шеф – повар страны.

«Сам Константин Ивлев поставил «лайк» моему оливье! Это было очень круто! Столько разных крутых рецептов! А еще вместе с ним в жюри были сразу два Деда Мороза - Российский Дед Мороз и Талвиуккко! Сказка есть - она рядом!»

- поделился Илья на страничке российского движения школьников. Карелия в «ВКонтакте».

Семиклассник не побоялся принять участие в кулинарной битве наравне со взрослыми. По мнению самого юного повара для победы ему не хватило смелости в попытке экспериментировать с разными продуктами. Шоумен отметил способности начинающего кулинара и посоветовал юноше продолжать свое серьезное увлечение.

«Хочешь быть поваром – напиши мне», - сказал Константин Ивлев.

В следующем году Илья Окулов обязательно постарается удивить телеведущего новым кулинарным шедевром, но уже в Москве.

Напомним, финал всероссийского гастрономического шоу прошел 17 декабря в Чалне, в вотчине Талвиукко.