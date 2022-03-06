Сеть «Лента» ограничила продажу ряда товаров в одни руки

Сеть гипермаркетов «Лента» установила лимит на покупку ряда товаров в одни руки. Ограничения установлены как для посетителей магазинов, так и при заказе в Интернет-магазине.

Ограничения коснулись круп, чая, кофе, сахара, муки, продуктов быстрого приготовления, приправ, соусов, мясной и рыбной консервации, масла, косметики, средств для стирки, туалетной бумаги, детской бытовой химии, подгузников, говорится в заявлении на официальном сайте компании.

В компании объяснили, что это вынужденная мера, направленная на «снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам».

Ранее по информации СМИ, ограничения ввели «Ашан» в Москве, Тюмени и Крыму, а также и X5 Group, управляющая сетью «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтером «Чижик».

Напомним, Минпромторг РФ разрешил ритейлерам ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками. 5 марта в министерстве экономического развития и промышленности Карелии заявляли, что в регионе не введены подобные ограничения. (фото pixabay.com, 652234)