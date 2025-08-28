Сентябрь — время учиться считать свои деньги

Сентябрь — самое время начинать учиться, в том числе грамотно распоряжаться своими финансовыми средствами. Вы можете использовать наш денежный календарь, чтобы понимать, когда и как потратить деньги для получения максимальной прибыли, а когда отказаться от лишних трат.

Благоприятные дни для финансовых операций

Покупать кошелек: 12, 22 сентября.

Пересчитывать деньги, планировать бюджет: 11,19, 20, 14, 15, 10, 16 сентября.

Отдавать долги: 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25 сентября.

Не отдавать долги и кредиты: 6, 7, 16, 17, 21сентября.

Давать деньги в долг: 11, 12, 16 сентября.

Не давать в долг: 5, 7, 9, 17, 18, 24, 26, 28 сентября.

Брать в долг: 4, 10, 13, 18, 19, 24, 25 сентября.

Не брать в долг: 7, 8, 9,11,14, 17, 21 сентября.

Проводить обряды на привлечение денег: 7, 21 сентября

Первая декада

1 сентября. Удачными будут только запланированные мелкие покупки. Не планируйте сделки, связанные с недвижимостью и риском.

2 сентября. Не занимайте крупные суммы и не давайте в долг, не тратьте деньги на спонтанные покупки – вероятны убытки и сожаления.

3 сентября. Только суровая необходимость оправдывает покупки и сделки, сделанные сегодня.

4 сентября. Смело совершайте покупки для своего статуса, берите кредиты и занимайте у знакомых – любые действия обещают принести вам прибыль.

5 сентября. Крайне неблагоприятный день для любых покупок, сделок, операций с деньгами, недвижимостью, подписанием контрактов, рисков. Займитесь лучше самообразованием.

6 сентября. Не стоит ничего делать, кроме благотворительности и материальной помощи, иначе можно очень многое потерять.

7 сентября. Проведите ритуал на привлечение денег.

8 сентября. Любые покупки, особенно крупные, будут очень удачными. Смело планируйте путешествие, покупайте билеты, помогайте своим близким.

9 сентября. Вероятны ошибки и неожиданности. Крупные покупки можно совершать только при острой необходимости.

10 сентября. Остерегайтесь риска, постарайтесь не брать кредиты и не занимать много денег без особой надобности.

Вторая декада

11 сентября. Займитесь планированием расходов. Не стоит расширять бизнес, брать кредиты или давать в долг кому-то крупные суммы – это чревато неприятностями.

12 сентября. Купите кошелек, но остерегайтесь операций с крупными суммами – есть вероятность обмана.

13 сентября. Замечательный день во всех отношениях, особенно в финансовом. Можно занимать деньги, проявлять активность и позволять себе все, что раньше не могли позволить.

14 сентября. Редкий день, когда материальные вложения, инвестиции или помощь другим могут приносить пользу и оборачиваться финансовым благополучием в будущем.

15 сентября. Не стоит тратить крупные суммы даже на то, что необходимо – вероятны неприятности, ошибки.

16 сентября. Полезными будут покупки, способствующие расширению кругозора. День подходит для погашения кредитов.

17 сентября. Приобретение, хранение антиквариата, старинных вещей может принести особую пользу и радость. Окажите материальную помощь близким людям, особенно детям.

18 сентября. Звезды советуют совершать только те покупки, которые понравились лично вам или которые планировали давно.

19 сентября. Мелкие покупки, незначительная финансовая помощь окружающим могут оказаться полезными, при совершении крупных сделок будьте особенно внимательны.

20 сентября. Чем больше вы проявите активности, тем успешнее будут ваши действия и поступки.

Третья декада

21 сентября. Удачный день для переговоров, сделок, платежей, погашения кредитов, займов, материальной помощи близким людям.

22 сентября. Стоит планировать покупки, имеющие отношение к работе, карьере, улучшению финансового положения в будущем, одежды, обуви, а новый кошелек поможет разумно тратить деньги.

23 сентября. Удачный день для переговоров, сделок, платежей, погашения кредитов, займов.

24 сентября. Не лучший день для покупок, займов, трат и любых манипуляций с денежными средствами. Не стоит давать деньги в долг, иначе вы рискуете очень много потерять.

25 сентября. День подходит для погашения кредитов, займов, материальной помощи близким.

26 сентября. Не стоит лишний раз открывать кошелек, тем более давать или брать в долг.

27 сентября. Если вы давно откладывали деньги на какие-то покупки и приобретения, то постарайтесь их использовать по максимуму.

28 сентября. День сулит потенциальные убытки, поэтому не стоит ничего менять и рисковать. Проведите лучше ритуал на привлечение денег.

29 сентября. Не стоит никому давать деньги в долг или брать кредиты – операции лучше всего проводить только со своими денежными сбережениями.

30 сентября. Не стоит совершать рискованные поступки или нарушать законы – вероятны штрафы и неприятности.