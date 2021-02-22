Семья погибшего мальчика хочет отсудить у энергетиков $100 миллионов

В штате Техас семья американцев хочет отсудить 100 миллионов долларов у энергорегулятора штата и местного подразделения энергетической компании за смерть ребенка. Предположительно, мальчик скончался от переохлаждения, хотя официальная причина смерти одиннадцатилетнего ребенка еще не установлена. Об иске сообщает телеканал ABC News, пишет РИА Новости.

Одиннадцатилетний ребенок погиб 16 февраля после того, как в доме пропало электричество и отопление. Его родные требуют от энергетиков компенсацию за «непреднамеренное убийство». Как пишут «Известия», ребенок ночь провел в обесточенном трейлере в городе Конро.

В иске говорится, что хотя в компаниях знали о непогоде и им было известно, что система не испытывала подобной нагрузки длительное время, они не предприняли каких-то предупреждающих действий и оказались не готовы к проблеме. Также семья погибшего ребенка заявила, что энергетики не известили техасцев об отключении электричества на несколько дней, в связи с чем, многие не смогли подготовиться к отсутствию электроэнергии или покинуть дома. Энергетики выразили соболезнования.

Снежные бури и непогода привели к массовым отключениям электричества и воды в Техасе, спровоцировали очереди за продуктами, рост цен на бензин. В результате погодных катаклизмов есть погибшие.

Отметим, что в Карелии также существует проблема с перебоями в подаче электроэнергии. Так, по словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктора Россыпнова, во время январских морозов было зафиксировано большое количество отключений электроэнергии.

Особенно остро ситуация сложилась в Бесовце, Маткачах, Верховье, Шуе, Новой Вилге. Падение напряжения в сети приводит к катастрофической ситуации: семьи мерзнут в благоустроенных коттеджах, из строя выходят котлы, замерзают трубы водоснабжения, ломается бытовая техника. Участились аварийные ситуации на трансформаторных подстанциях, которые не справляются с нагрузками. Жители коттеджных поселков, расположенных возле деревни Бесовец, пишут президенту с просьбой помочь, но пока все остается по-прежнему. (фото ixbt.com)