Семейную пару из Кондопоги злоумышленники обманули на 1 200 000 рублей

Неизвестные лица убедили супругов из Кондопоги оформить кредиты и перевести все заемные средства на неизвестные счета. В ОМВД России по Кондопожскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Сотрудникам полиции заявительница рассказала, что на протяжении нескольких дней ей и супругу на мобильные поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись работниками банков и сотрудниками правоохранительных органов.

Они убеждали пенсионеров, что их личные данные скомпрометированы, а банковские карты семейной пары оказались под угрозой несанкционированных списаний средств. Мошенники якобы смогли подать несколько кредитных заявок от их имени. Для того чтобы отменить кредитные операции, следовало исполнять указания, полученные по телефону, при этом не обращаться за консультацией в отделения банка. Псевдо-специалисты убедили супругов, что те участвуют в специальной операции по изобличению недобросовестных менеджеров кредитных учреждений.

После этого женщина в нескольких офисах различных банков оформила кредитные обязательства на сумму 380 000 рублей, а мужчина – 880 000 рублей. Денежные средствам супруги обналичили, после чего в течение недели переводили денежные средства на номера электронных кошельков, банковских карт и телефонов неизвестных им лиц. Во время очередного звонка от псевдоменеджера банка, который попытался убедить пенсионеров заключить еще один кредитный договор, они заподозрили, что стали жертвами мошенников. В полиции их опасения подтвердились. // Фото: geralt / Pixabay