25 марта 2025, 07:12
Сельхозугодья завалили различным мусором от снесенных зданий
Владельца земли заставили убрать свалку и выплатить причиненный ущерб
фото: unsplash.com
В Карелии на земли сельскохозяйственного назначения сваливали битый кирпич, куски бетона и древесные отходы от сноса и разборки зданий, бытовой мусор. Площадь загрязненной территории составила 787 кв.м, сообщили в прокуратуре.
Через суд владельца захламленного участка обязали убрать свалку, оплатить ущерб, нанесенный почве вследствие перекрытия плодородного слоя.
Собственник ликвидировал свалку, выплатил 300 тысяч рублей в бюджет муниципального района.