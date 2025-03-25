Сельхозугодья завалили различным мусором от снесенных зданий

В Карелии на земли сельскохозяйственного назначения сваливали битый кирпич, куски бетона и древесные отходы от сноса и разборки зданий, бытовой мусор. Площадь загрязненной территории составила 787 кв.м, сообщили в прокуратуре.

Через суд владельца захламленного участка обязали убрать свалку, оплатить ущерб, нанесенный почве вследствие перекрытия плодородного слоя.

Собственник ликвидировал свалку, выплатил 300 тысяч рублей в бюджет муниципального района.