10 сентября 2021, 07:00
Сегодня воздух в Карелии прогреется до плюс 17
Осадков в республике 10 сентября не ожидается
Сегодня, 10 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +15, +17°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +12, +17°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +13, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +15, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/manfredrichter