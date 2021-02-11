11 февраля 2021, 20:54
Конкурсы

Сегодня в Петрозаводском госуниверситете выбрали ректора

В вузе прошла конференция работников и обучающихся

11 февраля в Петрозаводском государственном университете состоялась процедура выбора ректора, сообщает сайт образовательного учреждения.

Выборы прошли на конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».

Сюрпризов не произошло, ректором университета избрали  доктора технических наук, профессора Анатолия Воронина.

Фото с сайта ПетрГУ

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Петрозаводск
ПетрГУ
ректор
анатолий воронин
конференция
Петрозаводский университет