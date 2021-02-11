11 февраля 2021, 20:54
Сегодня в Петрозаводском госуниверситете выбрали ректора
В вузе прошла конференция работников и обучающихся
11 февраля в Петрозаводском государственном университете состоялась процедура выбора ректора, сообщает сайт образовательного учреждения.
Выборы прошли на конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».
Сюрпризов не произошло, ректором университета избрали доктора технических наук, профессора Анатолия Воронина.
Фото с сайта ПетрГУ