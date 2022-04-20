Сегодня в Петрозаводске будут усиленно искать пьяных за рулем

В среду, 20 апреля, в Петрозаводске пройдет очередной рейд по выявлению автомобилистов-нарушителей. Водителей проверят на трезвость, сообщили в Госавтоинспекции.

Мероприятие «Контроль трезвости» проходит в Петрозаводске регулярно. Часто рейды проводят по выходным дням, но в середине недели автоинспекторы тоже выявляют пьяных автомобилистов.

Только за три месяца этого года в столице Карелии отстранили от управления 242 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Из них 32 человека сели за руль пьяными не впервые.

Количество нетрезвых водителей в текущем году существенно увеличилось, отметили в ГИБДД Петрозаводска. Так, за весь прошлый год выявили 150 пьяных водителей. // Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска