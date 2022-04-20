Самолеты снова будут летать из Петрозаводска в Казань и обратно

Прямые авиаперелеты между Петрозаводском и Казанью возобновят 3 мая. Об этом РБК сообщили в «ЮВТ АЭРО». Полеты будет выполнять именно эта авиакомпания.

Рейсы стоят в расписании до сентября. Перелеты будут осуществлять Bombardier CRJ-200. Максимальная вместимость этих самолетов – 50 пассажиров.

Полеты запланированы на вторники и пятницы. Минимальная стоимость авиабилета составляет 5090 рублей, это цена перелета в одну сторону.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал, что весной в расписании аэропорта появится несколько новых направлений. Из столицы Карелии можно будет улететь, в частности, в Калининград, Воронеж, Сочи, Ростов-на-Дону и другие города. // Фото: пресс-служба правительства РК