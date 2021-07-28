28 июля 2021, 07:00
Сегодня в Карелии тепло, но местами дождливо
В некоторых районах республики 28 июля пройдут грозы
Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +25, +27, рассказали в региональном Гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22, +27, местами до +30.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +28;
В Кондопоге днем +26;
В Медвежьегорске днем +28;
В Олонце днем +29;
В Пудоже днем +28;
В Сегеже днем +28;
В Сортавале днем +28;
В Суоярви днем +28. (фото «Петрозаводск говорит)