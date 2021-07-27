В среду в Карелии обещают до плюс 30 градусов

В среду в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +25, +27, рассказали в региональном Гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

28 июля в Карелии переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16, местами +2, +7. Днем +22, +27, местами до +30.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +13, днем +28;

В Кондопоге ночью +15, днем +26;

В Медвежьегорске ночью +14, днем +28;

В Олонце ночью +13, днем +29;

В Пудоже ночью +9, днем +28;

В Сегеже ночью +14, днем +28;

В Сортавале ночью +15, днем +28;

В Суоярви ночью +15, днем +28. (фото «Петрозаводск говорит)