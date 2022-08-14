Сегодня в Карелии ожидается комфортная погода

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, ветер переменный слабый. Температура воздуха +24, +26, рассказали в региональном гидрометцентре. В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха днем +21, +26, местами до +29.

По прогнозу федерального гидрометцентра, в Калевале днем +23;

В Кондопоге, Сегеже, Сортавале днем +24;

В Медвежьегорске, Пудоже днем +25;

В Олонце, Суоярви днем +26. (фото unsplash.com, Martin Dalsgaard)