До 29 градусов тепла обещают в воскресенье в Карелии
В воскресенье погода в Петрозаводске будет мало отличаться от субботней: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +11,+13, днем +24, +26, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью +10, +15, местами до +7, днем +21, +26, местами до +29.
По прогнозу федерального гидрометцентра, в Калевале ночью +10, днем +23;
В Кондопоге ночью +12, днем +24;
В Медвежьегорске ночью +11, днем +25;
В Олонце ночью +11, днем +26;
В Пудоже ночью +10, днем +25;
В Сегеже ночью +11, днем +24;
В Сортавале ночью +12, днем +24;
В Суоярви ночью +10, днем +26. (фото unsplash.com, Julian Hochgesang)