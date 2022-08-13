До 29 градусов тепла обещают в воскресенье в Карелии

В воскресенье погода в Петрозаводске будет мало отличаться от субботней: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +11,+13, днем +24, +26, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью +10, +15, местами до +7, днем +21, +26, местами до +29.

По прогнозу федерального гидрометцентра, в Калевале ночью +10, днем +23;

В Кондопоге ночью +12, днем +24;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +25;

В Олонце ночью +11, днем +26;

В Пудоже ночью +10, днем +25;

В Сегеже ночью +11, днем +24;

В Сортавале ночью +12, днем +24;

В Суоярви ночью +10, днем +26. (фото unsplash.com, Julian Hochgesang)