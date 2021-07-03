03 июля 2021, 09:00
Сегодня в Карелии ожидается до плюс 27 градусов
Синоптики не прогнозируют дождей в выходной
По прогнозу регионального Гидрометцентра, 3 июля в Петрозаводске малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +23, +25.
В Карелии также малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +22, +27.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +24;
В Кондопоге днем +26;
В Медвежьегорске днем +27;
В Олонце днем +27;
В Пудоже днем +26;
В Сегеже днем +24;
В Сортавале днем +28;
В Суоярви днем +27. (фото botanichka.ru)