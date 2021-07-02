Тепло и без дождей - прогноз погоды в Карелии на субботу

Хорошая погода без осадков установится в субботу в Карелии. По прогнозу регионального Гидрометцентра, 3 июля в Петрозаводске малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +23, +25. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10, +15, по северным районам местами до +6, днем +22, +27.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +12, днем +24;

В Кондопоге ночью +13, днем +26;

В Медвежьегорске ночью +12, днем +27;

В Олонце ночью +12, днем +27;

В Пудоже ночью +11, днем +26;

В Сегеже ночью +11, днем +24;

В Сортавале ночью +16, днем +28;

В Суоярви ночью +14, днем +27. (фото aroundprague.cz)