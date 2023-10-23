Сегодня в Карелии будет не просто холодно - морозно

Легкий мороз ожидается сегодня днем в Карелии. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Облачно с прояснениями будет в понедельник республике, утром и днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах в некоторых районах гололедица.

Ветер северный и северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью днем составит -1, +4 градуса.

В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и северный умеренный. Температура воздуха днем ожидается +1, -1 градус. // фото: Катеритна Барсова/ «Петрозаводск говорит»