Сегодня погода в Карелии будет вполне весенней

Сегодня, 9 апреля, в Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер слабый, переменных направлений. Ночью температура воздуха была -3, -8 градусов, а местами до – 13 градусов, днем потеплеет +6, +11 градусов, местами будет до +3 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, но без осадков. Ночью температура была -3, -5 градусов, днем ожидается +6, +8 градусов. // фото: Ekspansio/ istockphoto.com