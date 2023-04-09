09 апреля 2023, 09:00
Сегодня погода в Карелии будет вполне весенней
Синоптики Гидрометцентра РК дали прогноз на воскресенье
Сегодня, 9 апреля, в Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер слабый, переменных направлений. Ночью температура воздуха была -3, -8 градусов, а местами до – 13 градусов, днем потеплеет +6, +11 градусов, местами будет до +3 градусов.
В Петрозаводске тоже переменная облачность, но без осадков. Ночью температура была -3, -5 градусов, днем ожидается +6, +8 градусов. // фото: Ekspansio/ istockphoto.com