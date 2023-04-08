Погода в Вербное воскресенье в Карелии будет весенней

Вполне весенняя погода будет 9 апреля, в воскресенье, в Карелии. Облачность переменная, преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер слабый, переменных направлений. Ночью температура воздуха -3, -8 градусов, а местами до – 13 градусов, днем ожидается +6, +11 градусов, местами до +3 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, но без осадков. Ночью температура -3, -5 градусов, днем +6, +8 градусов. // фото: rzelich/ istockphoto.com