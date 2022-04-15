Сегодня погода в Карелии будет ненастной

В пятницу, 15 апреля, в Петрозаводске будет облачно, ожидаются небольшие осадки: дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем составит +3, +5 градусов, ночью будет -1, +1 градус, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

В районах тоже будет облачно, большинстве пройдут небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +4;

В Кондопоге днем +6;

В Медвежьегорске днем +5;

В Олонце днем +8;

В Пудоже днем +6;

В Сегеже днем +4;

В Сортавале днем +6;

В Суоярви днем +5. // Фото: Jojo Nkrumah /Pexels.com