14 апреля 2022, 17:38
Прохладной и с осадками будет погода в пятницу
Метеорологи сделали прогноз на 15 апреля
В пятницу, 15 апреля, в Петрозаводске будет облачно, ожидаются небольшие осадки: дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем составит +3, +5 градусов, ночью будет -1, +1 градус, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
В районах тоже будет облачно, большинстве пройдут небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +4;
В Кондопоге днем +6;
В Медвежьегорске днем +5;
В Олонце днем +8;
В Пудоже днем +6;
В Сегеже днем +4;
В Сортавале днем +6;
В Суоярви днем +5. // Фото: Rahime Gül/Pexels.com