29 марта 2022, 09:25
Общество

Сегодня Пенсионный фонд ответит на вопросы жителей Карелии

С жителями республики пообщается начальник отдела по работе с обращениями граждан Отделения ПФР Лариса Степанова

Сегодня, 29 марта, карельское Отделение Пенсионного фонда проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом напоминает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам пенсионного законодательства. На звонки всех желающих ответит начальник отдела по работе с обращениями граждан Лариса Степанова.

Жители республики могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-59-14. Фото: pixabay.com/ReneSchulze1984

Обсудить
Метки: 
пенсионный фонд
горячая линия
Лариса Степанова
пенсионное законодательство
новости Карелии