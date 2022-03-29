Сегодня Пенсионный фонд ответит на вопросы жителей Карелии

Сегодня, 29 марта, карельское Отделение Пенсионного фонда проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом напоминает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам пенсионного законодательства. На звонки всех желающих ответит начальник отдела по работе с обращениями граждан Лариса Степанова.

Жители республики могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-59-14. Фото: pixabay.com/ReneSchulze1984