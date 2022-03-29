29 марта 2022, 09:24
Двое жителей Карелии умерли от ковида за минувшие сутки
В республике на 29 марта 81 выявлен новый инфицированный
На 29 марта в Карелии зарегистрированы 131025 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17152 ребенка.
За прошедшие сутки выявили 81 зараженного, 12 из них – это дети, 60 человек – не вакцинированы.
В ковидных стационарах получают лечение 446 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 415 человек, в тяжелом – 28, все не привиты.
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжелых больных.
Выздоровели с начала пандемии 125134 человека, за последние сутки – 185.
За сутки зарегистрированы двое умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1456 человек. // Фото: geralt/pixabay.com