Двое жителей Карелии умерли от ковида за минувшие сутки

На 29 марта в Карелии зарегистрированы 131025 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17152 ребенка.

За прошедшие сутки выявили 81 зараженного, 12 из них – это дети, 60 человек – не вакцинированы.

В ковидных стационарах получают лечение 446 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 415 человек, в тяжелом – 28, все не привиты.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 125134 человека, за последние сутки – 185.

За сутки зарегистрированы двое умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1456 человек. // Фото: geralt/pixabay.com