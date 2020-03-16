Сегодня ночью в карелии похолодает до минус 14 градусов

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы в пределах -4, -6. Днем +1, +3.

17 марта в Карелии также облачно с прояснениями. В отдельных районах местами ожидается небольшой снег, днем по северным районам местами прогнозируется умеренный снег, мокрый снег, днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный умеренный, во второй половине дня местами по северным и центральным районам порывистый до сильного. Температура воздуха ночью -4,-9, при прояснениях местами до -14. Днем -2, +3. Ранее МЧС по РК предупредило об усилении ветра. Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукшска, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский районы.

В Калевале ночью -1, днем +2;

В Кондопоге ночью 0, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +3;

В Пудоже ночью -1, днем +2;

В Сортавале ночью +1, днем +4;

В Суоярви ночью -1, днем +1.