16 марта 2020, 16:13
МЧС предупредило об усилении ветра в Карелии
Неблагоприятное явление затронет 17 марта северные районы республики
МЧС по Карелии предупреждает жителей и гостей республики об усилении ветра.
По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», неблагоприятное гидрометеорологическое явление ожидается во второй половине дня 17 марта. Усиление юго-западного ветра ожидается местами, преимущественно по северным и центральный районам Карелии. При этом порывы будут достигать 15-17 м/с.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукшска, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский районы.
В МЧС не исключают возникновения ЧС на системах ЖКХ и энергосистемах.