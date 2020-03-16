МЧС предупредило об усилении ветра в Карелии

МЧС по Карелии предупреждает жителей и гостей республики об усилении ветра.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», неблагоприятное гидрометеорологическое явление ожидается во второй половине дня 17 марта. Усиление юго-западного ветра ожидается местами, преимущественно по северным и центральный районам Карелии. При этом порывы будут достигать 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукшска, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский районы.

В МЧС не исключают возникновения ЧС на системах ЖКХ и энергосистемах.