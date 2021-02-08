Сегодня ночью в Карелии подморозит до минус 28 градусов

Во вторник в Петрозаводске, по прогнозу Карельского гидрометцентра, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -18, -20, днем -13, -15. Атмосферное давление будет мало меняться.

9 февраля в Карелии также переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -17, -22, местами похолодает до -28. Днем ожидается -12, -17, местами до -22.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -24, днем -15;

В Кондопоге ночью -26, днем -14;

В Медвежьегорске ночью -25, днем -14;

В Олонце ночью -22, днем -13;

В Пудоже ночью -23, днем -13;

В Сегеже ночью -24, днем -14;

В Сортавале ночью -19, днем -13;

В Суоярви ночью -27, днем -15.