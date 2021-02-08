08 февраля 2021, 07:00
Холодно и снежно
Прогноз погоды на сегодня, 8 февраля
Карельский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на сегодня, 8 февраля.
По Карелии ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -10, -15°С, местами до -20°С.
В Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха -11, -13°С.