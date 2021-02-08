Холодно и снежно

Карельский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на сегодня, 8 февраля.

По Карелии ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -10, -15°С, местами до -20°С.

В Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха -11, -13°С.