Будет морозная ночка и свежий денек

Карельский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на завтра, 8 февраля.

По Карелии ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -17, -22°С, по юго-восточным, восточным районам местами до -29°С, днем -10, -15°С, местами до -20°С.

В Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С. Атмосферное давление ночью будет расти.