В Карелии ожидается умеренно холодная зимняя погода

ЦГМС Карелии публикует прогноз погоды на воскресенье 7 февраля. В Петрозаводске ожидается переменная облачность и осадки в виде снега. Температура воздуха ночью -13, -15, днем -11, -13. Ветер ночью северо-западный умеренный, днем северный умеренный.

По Карелии прогнозируется похожая погода – переменная облачность и осадки в виде снега. Температура воздуха ночью -11, -16, днем -9, -14. Ветер ночью северо-западный, северный умеренный, днем северо-западный, северный умеренный.

В Медвежьегорске 7 февраля будет облачно, небольшой снег. Температура -9, -15. В Костомукше также облачно, небольшой снег, температура воздуха -10, -8. В Сортавале воскресенье будет пасмурным; температура -12, -7. // Фото: pixabay.com/ru