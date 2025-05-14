14 мая 2025, 07:38
Сегодня некоторые жители Петрозаводска останутся без воды
Отключения водоснабжения запланированы в карельской столице 14 мая
Фото: unsplash.com / Curology
Сегодня, 14 мая, в Петрозаводске запланированы отключения водоснабжения. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, без воды останутся здания на улицах Сулажгорского кирпичного завода, Дружбы и Кирпичной. В это число попадут местная школа и детский сад.
Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях. © «Петрозаводск говорит»