Сегодня некоторые жители Петрозаводска останутся без воды

Сегодня, 14 мая, в Петрозаводске запланированы отключения водоснабжения. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без воды останутся здания на улицах Сулажгорского кирпичного завода, Дружбы и Кирпичной. В это число попадут местная школа и детский сад.

Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях. © «Петрозаводск говорит»