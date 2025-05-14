14 мая 2025, 07:21
Крупный район Петрозаводска остался без электричества
Сегодня утром электроэнергия пропала на Перевалке
Фото: unsplash.com / Anthony Indraus
Сегодня в 6:30 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районе Перевалка. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, район оказался обесточен частично. Причиной временных неудобств стало повреждение на централизованных сетях.
Сроки устранения аварии на данный момент неизвестны. © «Петрозаводск говорит»