14 мая 2025, 07:21
Общество

Крупный район Петрозаводска остался без электричества

Сегодня утром электроэнергия пропала на Перевалке
Фото: unsplash.com / Anthony Indraus

Сегодня в 6:30 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районе Перевалка. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, район оказался обесточен частично. Причиной временных неудобств стало повреждение на централизованных сетях.

Сроки устранения аварии на данный момент неизвестны. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
Перевалка
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