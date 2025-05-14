Крупный район Петрозаводска остался без электричества

Сегодня в 6:30 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районе Перевалка. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, район оказался обесточен частично. Причиной временных неудобств стало повреждение на централизованных сетях.

Сроки устранения аварии на данный момент неизвестны. © «Петрозаводск говорит»