02 мая 2023, 06:30
Сегодня на севере Карелии пройдет снег
Прогноз погоды на 2 мая не радует
Довольно неприятная погода будет сегодня в Карелии. По данным республиканского Гидрометцентра, ожидается дождь, а на севере мокрый снег.
На дорогах в северных районах региона возможна гололедица. Ветер умеренный, но местами порывистый южных направлений.
Температура воздуха днем +9, +14 градусов, а в северных районах местами до +5 градусов.
В Петрозаводске днем пройдет небольшой дождь. Температура днем +12,+14 градусов. // фото: pixabay.com