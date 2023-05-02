Сегодня на севере Карелии пройдет снег

Довольно неприятная погода будет сегодня в Карелии. По данным республиканского Гидрометцентра, ожидается дождь, а на севере мокрый снег.

На дорогах в северных районах региона возможна гололедица. Ветер умеренный, но местами порывистый южных направлений.

Температура воздуха днем +9, +14 градусов, а в северных районах местами до +5 градусов.



В Петрозаводске днем пройдет небольшой дождь. Температура днем +12,+14 градусов. // фото: pixabay.com