Погода в Карелии 2 мая будет очень нестабильной

Довольно неприятная погода придет 2 мая в Карелию. По данным республиканского Гидрометцентра, ожидается дождь, а на севере мокрый снег.

На дорогах в северных районах региона возможна гололедица. Ветер умеренный, но местами порывистый южных направлений.Температура воздуха ночью составит -3, +2 градуса, днем +9, +14 градусов, а в северных районах местами до +5 градусов.

В Петрозаводске ночью должно без осадков, а днем пройдет небольшой дождь. Температура ночью 0, +2 градуса, днем +12,+14 градусов. // фото: pixabay.com