Сегодня днем в Петрозаводске и Карелии будет по-летнему тепло

Первый рабочий день после майских праздников порадует теплой погодой. 10 мая воздух прогреется до 19°С, хотя ночью в некоторых районах Карелии подмораживало.

В Карелии 10 мая ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью на дорогах северных районов местами гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура ночью в рсепублике +1, +6°С, местами до -3°С, днем +14, +19°С, местами у водоемов +8,+13°С.

В Петрозаводске также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный.

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Температура ночью +4, +6°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет мало меняться. // Фото: Арина Степенная.