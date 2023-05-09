09 мая 2023, 16:53
Погода в Карелии: ночью возможны заморозки, а днем по-летнему тепло
Прогноз погоды на 10 мая
Прогноз погогды на 10 мая в Карелии и Петрозаводске восхищает своим разнообразием. В нем есть все: и ветер, и гололед, и заморозки, и почти летнее тепло.
В Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью на дорогах северных районов местами гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура ночью в рсепублике +1, +6°С, местами до -3°С, днем +14, +19°С, местами у водоемов +8,+13°С.
В Петрозаводске также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура ночью +4, +6°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет мало меняться. // Фото: Арина Степенная.