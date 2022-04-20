Сегежанин позавтракал у подруги и украл смартфон

30-летнему ранее судимому сегежанину инкриминируют несколько краж. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Одной из жертв оказалась его знакомая. Визит в гости закончился под утро. Сегежанин, покидая квартиру, заметил оставленный без присмотра смартфон и взял его себе. Гаджет он сбыл за несколько тысяч рублей, рассказали в пресс-центре МВД. Мужчина в беседе с полицейскими пояснил, что за завтраком выпивал, именно алкоголь подтолкнул его к неправомерному деянию. Своим поступком он обидел знакомую.

Другое преступление он совершил, оказавшись в подъезде многоквартирного дома. Друг не захотел впускать мужчину в гости. Сегежанин спускался по лестнице и на третьем этаже заметил приоткрытую дверь в квартиру. Внутри спали две семейные пары – одна на кухне, вторая в комнате.

Один из отдыхавших мужчин сквозь сон видел силуэт, но решил, что это родственник. Утром люди обнаружили, что пропала банковская карта, с нее успели списать деньги. Полицейские установили, что нетрезвый сегежанин расплатился чужой картой за выпивку в магазине и посидел в кафе. Ему удалось незаконно списать более 2 600 рублей, карту он выбросил. (фото pixabay.com, helloolly)