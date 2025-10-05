Сайт знакомств сильно подвел жительницу Карелии

В полицию Лоухского района обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила женщина, она познакомилась на сайте знакомств с неким мужчиной. В процессе общения он рассказал о том, что зарабатывает на инвестициях. Наша землячка тоже захотела попробовать. Она скачала приложение и внесла на счет несколько миллионов рублей. Когда вывести прибыль не удалось, женщина поняла, что ее обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что ребенок пострадал в ДТП в Петрозаводске.