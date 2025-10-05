05 октября 2025, 12:15
Сайт знакомств сильно подвел жительницу Карелии
Фото: freepik
В полицию Лоухского района обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснила женщина, она познакомилась на сайте знакомств с неким мужчиной. В процессе общения он рассказал о том, что зарабатывает на инвестициях. Наша землячка тоже захотела попробовать. Она скачала приложение и внесла на счет несколько миллионов рублей. Когда вывести прибыль не удалось, женщина поняла, что ее обманули.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
