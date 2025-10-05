05 октября 2025, 11:34
Ребенок пострадал в столкновении мотоциклов в Петрозаводске
Два мотоцикла столкнулись на Суоярвском шоссе
Фото МЧС по РК
Днем 4 октября в Петрозаводске произошла авария с участием двух мотоциклов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, инцидент случился на Суоярвском шоссе. В результате столкновения пострадали два человека.
Одного из пострадавших - ребенка - доставили в Детскую республиканскую больницу.
