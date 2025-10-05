05 октября 2025, 11:34
Происшествия

Ребенок пострадал в столкновении мотоциклов в Петрозаводске

Два мотоцикла столкнулись на Суоярвском шоссе
ДТП в Петрозаводске
Фото МЧС по РК

Днем 4 октября в Петрозаводске произошла авария с участием двух мотоциклов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился на Суоярвском шоссе. В результате столкновения пострадали два человека.

Одного из пострадавших - ребенка - доставили в Детскую республиканскую больницу.

Ранее сообщалось о том, что людей спасали на Ладоге.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Суоярвское шоссе
ДТП
МЧС
новости петрозаводска