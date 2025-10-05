Ребенок пострадал в столкновении мотоциклов в Петрозаводске

Днем 4 октября в Петрозаводске произошла авария с участием двух мотоциклов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился на Суоярвском шоссе. В результате столкновения пострадали два человека.

Одного из пострадавших - ребенка - доставили в Детскую республиканскую больницу.

