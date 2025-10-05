Рыбаки попали в беду в Ладожском озере

Сегодня в Сортавальском районе были спасены двое мужчин. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

По данным ведомства, в 19:51 на систему 112 поступил сигнал о происшествии в акватории Ладожского озера. Оказавшиеся в акватории озера люди просили о помощи. У них сломался мотор. У людей намокли вещи и одежда.

В 20:15 на помощь выдвинулась поисково-спасательная группа сортавальского ПСО. В 22:30 люди были спасены и доставлены на берег.

