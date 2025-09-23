Самолет из Москвы добрался в Петрозаводск с приключениями

Не сумевший приземлиться в Петрозаводске самолет из Москвы все же добрался до карельской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

Напомним, рейс №253 Москва-Петрозаводск днем 22 сентября из-за сильного ветра не смог совершить посадку в карельской столице и ушел на запасной аэродром в Череповец.

После улучшения метеоусловий в 16:53 воздушное судно вылетело в Петрозаводск и в 17:34 приземлилось в аэропорту города. На борту самолета находились 47 пассажиров.