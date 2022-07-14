14 июля 2022, 14:27
Происшествия

Самолет экстренно сел в воду и затонул на границе с Карелией

Пилота гидроплана пришлось увезти в больницу

Утром 13 июля около лодочной стации на озере Вуокса вынужденно и экстренно сел на воду легкомоторный гидроплан. Об этом сообщили в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Пилот смог сам выбраться на берег, вызвал помощь.  К месту ЧП выехал поисково-спасательный отряд Приозерска.

Пилот сейчас в больнице, на происшествие выезжали сотрудники прокуратуры и транспортной полиции, идет проверка. Самолет готовятся вынуть на берег из воды. // Фото: «Аварийно-спасательная служба ЛО»/ВКонтакте

Обсудить
Метки: 
Ленобласть
самолет
сел на воду