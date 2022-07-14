14 июля 2022, 14:27
Самолет экстренно сел в воду и затонул на границе с Карелией
Пилота гидроплана пришлось увезти в больницу
Утром 13 июля около лодочной стации на озере Вуокса вынужденно и экстренно сел на воду легкомоторный гидроплан. Об этом сообщили в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Пилот смог сам выбраться на берег, вызвал помощь. К месту ЧП выехал поисково-спасательный отряд Приозерска.
Пилот сейчас в больнице, на происшествие выезжали сотрудники прокуратуры и транспортной полиции, идет проверка. Самолет готовятся вынуть на берег из воды. // Фото: «Аварийно-спасательная служба ЛО»/ВКонтакте