Самолет экстренно сел в воду и затонул на границе с Карелией

Утром 13 июля около лодочной стации на озере Вуокса вынужденно и экстренно сел на воду легкомоторный гидроплан. Об этом сообщили в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Пилот смог сам выбраться на берег, вызвал помощь. К месту ЧП выехал поисково-спасательный отряд Приозерска.

Пилот сейчас в больнице, на происшествие выезжали сотрудники прокуратуры и транспортной полиции, идет проверка. Самолет готовятся вынуть на берег из воды. // Фото: «Аварийно-спасательная служба ЛО»/ВКонтакте